موعد مباراة الزمالك الحاسمة أمام حرس الحدود في الدوري

يحلّ نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره حرس الحدود، غدا الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسيدخل الزمالك اللقاء وعينه على الفوز من أجل المحافظة على المركز الثاني، المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك في حالة أن يخسر بيراميدز أمام فريق الأهلي بذات الجولة.





وعلى الجانب الأخر يسعى حرس الحدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك وحصد الثلاث نقاط، للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.





موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود:-

ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود:-

ينقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1، المالكة لحقوق بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، خلف الأهلي المتصدر برصيد 85 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.











