موعد مباراة الزمالك الحاسمة أمام حرس الحدود في الدوري

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:35 م
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
Advertisements
يحلّ نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره حرس الحدود، غدا الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيدخل الزمالك اللقاء وعينه على الفوز من أجل المحافظة على المركز الثاني، المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك في حالة أن يخسر بيراميدز أمام فريق الأهلي بذات الجولة.

وعلى الجانب الأخر يسعى حرس الحدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك وحصد الثلاث نقاط، للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود:-
ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود:-
ينقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1، المالكة لحقوق بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، خلف الأهلي المتصدر برصيد 85 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

منذ نصف ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ ساعتين

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

الاتحاد السكندري يحصل على توقيع نجمي الأهلي

04:29 م

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»