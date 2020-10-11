"اختاري شريك الحياة بعناية شديدة".. سمية درويش توجه رسالة للفتيات بمناسبة اليوم العالمي لهم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة سمية درويش رسالة للفتيات بمناسبة حلول اليوم العالمي للفتيات تنصحهم فيها بضرورة تحقيق ذاتهم وعدم الاستسلام لعقبات الحياة، واختيار شريك الحياة المُناسب لهم.

وقالت سمية درويش في تصريحات صحفية لها :"لكل فتاة في كل مكان علي هذه الأرض رسالتي المتواضعه لكي، كوني انتي تميزي بما لديك من مهارات أولاً، وحققي ذاتك، لا تستسلمي لمسلمات الحياة؛ لإنها ف بعض الأحيان لن تساعدك علي تحقيق ما تتمنى، اصنعي نفسك أولاً ً، حققي أحلامك".

وتابعت سمية درويش قائلة:"والأهم ان تختاري شريك الحياة بعناية شديدة، وأن تضعيه في اختبارات قاسية جدًا؛ حتي تعرفي من الذي سوف يكون أب لأولادك، وليس حبيب لكي فقط".

واختتمت سمية درويش كلامها قائلة:"وأخيرًا، لا تنسي أن دورك مستحيل أن نستبدله بشئ آخر،
انتِ جزء لا يتجزء من الأرض و الرحمة والرعاية والعطاء والمسؤلية والحب".

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