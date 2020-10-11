من دار السلام لـ"المنيب".. أين احتجز 3 ملثمين مزارعآ وطلبوا مليون جنيه فدية؟

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اعترف المتهمون الثلاثة بخطف مزارع، وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، بارتكابهم الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت معهم، وأنهم بعد خطفهم المزارع توجهوا به إلى شقة سكنية بمنطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، لإحتجازه داخلها.



وأضافوا أنهم لدى استشعارهم بالشرطة، غيروا مكانهم قبل وصول القوات، وإنتقلوا إلى شقة بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة، مشيرين إلى أنه ألقى القبض عليهم بعد 48 ساعة فقط من خطفه، وعثر بحوزتهم سلاحين ناريين "طبنجتين"، هاتف المحمول المستخدم في التواصل مع شقيق المختطف، وهاتفه المحمول.



وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن شقيق المجني عليه يعمل سمسار أراضي، ومنذ فترة قصيرة اشترى قطعة أرض، بمركز الصف.



وأضافت التحقيقات، أنه كان يوجد تعاملات مالية بينه وبين المتهمين الثلاثة، ويوم تنفيذ الجريمة انتحلوا صفة رجال شرطة، واستقلوا سيارة ميكروباص، وتوجهوا إليه بالاستراحة الخاصة به، فلم يجدوه، ووجدوا شقيقه، فقاموا باختطافه، وطلبوا فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.



وكان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في أقل من 48 ساعة، في تحرير مزارع اختطفه 3 ملثمين، وطلبوا مليون جنيه فدية، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من تاجر أربعيني العمر، يفيد باختطاف ملثمين بأسلحة نارية لشقيقه، مزارع ثلاثيني العمر، أمام منزله بقرية غمازة الكبرى.



وأضاف في بلاغه أنه تلقى بعد ذلك اتصالًا هاتفيًا من مجهول، يطالبه بدفع مبلغ مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراح شقيقه.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المختطف وآخرين حول تجارة الأراضي، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.



وأعد العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة مأمورية، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، إذ تبين أن أحدهم مقيم بالصف، والثاني بمنطقة حلوان بالقاهرة، والثالث بسوهاج، وتحرير المختطف بعد العثور عليه مكبل اليدين والقدمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.