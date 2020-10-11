في عيد ميلاده.. تعرف على فارق العمر بين عمرو دياب ودينا الشربيني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يحتفل اليوم النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، وينتمي لمواليد برج الميزان.


وبات اسم عمرو دياب مقترنا بالفنانة دينا الشربيني في السنوات الأخيرة بسبب العلاقة التي تجمعهما منذ 2016، أما عن فارق العمر بينهما فهو 24 عاما، حيث يبلغ الهضبة من العمر 59 عاما، أما دينا الشربيني 35 عاما.


وحرصت دينا الشربيني على تهنئة عمرو دياب بعيد ميلاده، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لهما على أنغام أحدث أغاني الهضبة التي تحمل اسم "أماكن السهر".


وكتبت دينا على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق. لطيف، قوي، متواضع، شجاع، أنت حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد".

حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 الذي يحل اليوم.



ونشر بهاء عبر صفحته على "فيسبوك" عددا من أبيات الشعر وكتب: "تنزل الأغنية تطلع لحد عنده الكل يرجع يتعمله ميت حساب، هو برضه ف حته تانيه نجم يعلا كل ثانيه لأن هو عمرو دياب، كل سنة وانت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة بالهدوء كده باختصار شكله قرب يبقى حقيقة".


وفاجأ عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


ونشر الهضبة صورة لزجاجة العطر مكتوبا عليها عمرو دياب، وعلق على الصورة: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".


وتفاعل جمهور عمرو دياب مع المنشور، ليُبدي سعادته بهذا الأمر وانهالت التعليقات على هذه المفاجأة، بوصلات الإعجاب والتعليق الذين قالوا إنهم سيطلقون عليه اسم «ريحة الحبايب».


يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية «أماكن السهر» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

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