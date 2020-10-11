ارتفاع أسعار السلع والخدمات في دول الخليج بنسبة 3.1 %

شهدت أسعار المستهلكين لدول الخليج العربية ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 3.1 في المائة في شهر أغسطس 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.





ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة، والأغذية والمشروبات 10.0 في المائة، والاتصالات 6.2 في المائة، والمطاعم والفنادق 5.6 في المائة، والأثاث والتجهيزات المنزلية 5.3 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة 4.3 في المائة، والملابس والأحذية 4.0 في المائة، والنقل 2.2%، والصحة 1.4في المائة، والتعليم 1.3 في المائة، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة - 9.7 في المائة، والسكن - 0.9 في المائة.





وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر أغسطس فقد ساهمت الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 3.1 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 نقطة مئوية، وكلا من الأثاث والنقل والاتصالات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3 نقطة مئوية لكل منهم، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلا من التبغ والتعليم بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل ساهمت الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت -0.3 نقطة مئوية، والسكن بنسبة -0.2 نقطة مئوية، فيما لم تسجل الصحة أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.





ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أغسطس فقد ساهمت السعودية بما نسبته 3.8 نقطة مئوية، والكويت بنسبة 0.2 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت الإمارات بمساهمة سالبة بلغت -0.5 نقطة مئوية، وقطر -0.2 نقطة مئوية، وكلا من البحرين وعمان -0.1 نقطة مئوية لكم منهما.





وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعا في مستوى أسعارها في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.2%، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا هي كالتالي : السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.7في المائة، والثقافة والترفيه 0.6 في المائة، والنقل 0.5في المائة، وكلا من الأغذية والمشروبات والتبغ والمطاعم والفنادق 0.3 في المائة لكل منهم، والأثاث والتجهيزات المنزلية والصحة 0.2 في المائة لكل منهما، والملابس والأحذية ومجموعة التعليم 0.1 في المائة لكل منهما، في المقابل انخفضت الأسعار في السكن بنسبة -0.2 في المائة، ومجموعة الاتصالات -0.1 في المائة.