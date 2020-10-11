تحديث جديد لسعر اليورو اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020.. ارتفاع العملة الأوروبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 11-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره بالبنك الأهلى المصرى 18.41 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.37 جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.43 جنيه للشراء.
 
18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.41 جنيه للشراء
 
18.65 جنيه للبيع 
 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.40 جنيه للشراء
 
18.64 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة
18.38 جنيه للشراء.
 
18.62 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.38 جنيه للشراء.
 
18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.41 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.37 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.
 

 

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