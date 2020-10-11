" رفع 42 ألف طن قمامة خلال شهر سبتمبر بالفيوم (صور)

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أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 42 ألفًا و153 طنًا من القمامة والأتربة ومخلفات البناء، من مختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة، واستمرار المتابعة الميدانية لمسئولي الجهاز التنفيذي، والعمل على متابعة نوبتجيات النظافة خلال الورديات اليومية المختلفة، للوصول بمستوى النظافة إلى المستوى اللائق.



وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم رفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة، ونقلها إلى المدافن الصحية، بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية، حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن رفع مخلفات البناء والأتربة.



وأوضح، أنه تم خلال شهر سبتمبر رفع 12600 طنًا من القمامة والأتربة والمخلفات بمدينة ومركز الفيوم، و4190 طنًا بمركز طامية، وفى مركز سنورس تم رفع 8966 طنًا، وفى مركز أبشواي تم رفع 7550 طنًا، كما تم رفع 6906 طنًا بمركز إطسا، و1941 طنًا بمركز يوسف الصديق.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن أعمال رفع القمامة والمخلفات تسير جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإشغالات من الطرق والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، وأعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، فضلًا عن تطوير الميادين وأعمال التشجير.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".