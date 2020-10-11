أبرزها إغلاق السناتر.. "التعليم" تعمم تعليمات جديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:38 م
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في 17 أكتوبر الجاري.
وترصد الفجر أهم هذه التعليمات:
- إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة بنطاق المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.
- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي.
- سرعة انتهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس وإزالة كافة الاشغالات خاصة الأكشاك والباعة الجائلين.
-التأكيد من أعمال النظافة والتجميل حول المدارس والتأكد من توافر جميع التجيهزات التعليمية.
-التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وأقسام ومراكز الشرطة لتأمين المدارس والتأكد على سلامة الطرق المؤدية إليها.
- إقامة معارض الزى المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب قبل العام الدراسي الجديد 20202012.
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