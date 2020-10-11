أبرزها إغلاق السناتر.. "التعليم" تعمم تعليمات جديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في 17 أكتوبر الجاري.





وترصد الفجر أهم هذه التعليمات:





- إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة بنطاق المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

- التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي.

- سرعة انتهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس وإزالة كافة الاشغالات خاصة الأكشاك والباعة الجائلين.

-التأكيد من أعمال النظافة والتجميل حول المدارس والتأكد من توافر جميع التجيهزات التعليمية.

-التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وأقسام ومراكز الشرطة لتأمين المدارس والتأكد على سلامة الطرق المؤدية إليها.