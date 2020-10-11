أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو الماضي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ الأسبوع الأول من شهر يونية 2020وذلك بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت  تسليم شهر ديسمبر2020 بنسبة9.1%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق وسجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر 2020 مكاسب بمقدار9.6%.
 
ويوجه الإعصار دلتا الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأمريكي بخليج المكسيك في 15عاما، وفقا لرويترز إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي.
 
وأوقف دلتا 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92% من إنتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الإعصار كاترينا ما يزيد عن 100 منصة بحرية وعرقل الإنتاج لأشهر.
 
قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارا في الربع الأول من 2021، حسبما أوردته صحيفة الصباح الرسمية اليوم الأحد حيث نسبت الصحيفة إلى الوزير قوله إن العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل.
 
قال محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، وسط توقعات  بارتفاع الطلب العالمي على النفط .

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