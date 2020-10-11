قتلى وجرحى بحادث اصطدام قطارين في تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، مقتل شخصين، وإصابة اثنين أخرين بحادث اصطدام قطارين في بلدة كالاجيك الواقعة في منطقة إنجيرليك لأسباب لم يتم تحديدها بعد في انتظار نتائج التحقيق.

وبحسب قناة روسيا اليوم، اصطدم القطارين ببعضهما عند مدخل المحطة بشكل مفاجئ، مما أودى بحياة تقنيي الصيانة اللذين كانا بمحاذاة مكان الحادث.





وكشفت التحقيقات الأولية، أن 1492 شخصا توفوا في تركيا جراء حوادث السكة الحديدية بين 2003 و2018 حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والبنية التحتية.