إجراء جديد من منتخب الشباب قبل السفر لتونس

حرص عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب شباب مصر تحت 20 سنةً علي تجميع كل الأوراق الخاصة بجوازات سفر اللاعبين تحسبًا لظهور أي مشاكل تعيق استخراج جوازات السفر لبعض اللاعبين خاصة المطلوبين للتجنيد أو غير المقيدين في كلية أو معهد في الوقت الحالي.





وأكد المدير الإداري لمنتخب الشباب أن لاعبي المنتخب سيخضعون لكشف طبي شامل قبل السفر إلى تونس خلال أيام وبالتنسيق مع طبيب الفريق وليد منظور.





يذكر أن منتخب الشباب المصري يستعد لبطولة شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر بتونس المؤهلة لكاس أمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني إلى النهائيات مباشرة.



