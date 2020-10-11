سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.97%
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:06 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% رابحاً 14.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.35% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.86%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.63% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.94%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.
كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، فيما تراجع سهم شركة عقارات السيف وحيداً بنسبة 0.58%.