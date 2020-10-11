سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.97%

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% رابحاً 14.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني.









وصعد بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.35% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.86%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 28.63% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 2.94%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.