أوس أوس يشكر رامى جمال وأحمد سعد لحضورهم عرض "صباحية مباركة"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أوس أوس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة برفقة المطرب أحمد سعد ورامى جمال والفنان إسلام إبراهيم، ووجه لكل منهم الشكر على الحضور.

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.

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