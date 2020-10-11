صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 52.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5776.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 60.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6433.73 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% رابحاً 34.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4469.54 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% رابحاً 36.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4525.33 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 395.9 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.20%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.
 
وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.02%، يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.12% يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 4.83%.

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