



ظهرت حالا نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس الدور الثاني عبر بوابة التعليم الفني





بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني الخاصة بالدبلومات الفنية، سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وقد بدأت عمليات تصحيح الأوراق وتم الانتهاء منها بشكل ممنهج ومراجعة جميع درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية، وقد أعلنت بعض القرارات من قبل مصدر مسئول في الوزارة، ومن أهمها أنه سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا، وذلك في يوم السبت الموافق 7 من أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم.





امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار ببدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وذلك في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، وقد انتهت جميع الامتحانات في التاسع والعشرين من نفس الشهر، وبالفعل بدأت أعمال الكنترول في جميع المحافظات المصرية فور الانتهاء مباشرةً، وتم توفير مراكز لتصحيح الأوراق وتجميع جميع الدرجات ومراجعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في أثناء هذه الفترة الحرجة والحساسة للغاية.





اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2020

من المقرر خلال اليومين القادمين أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نتائج الدبلومات الفنية، والتوقيع على جميع كشوف الطلبة الذين تمكنوا من النجاح، في جميع محافظات الجمهورية هذا العام الدراسي 2020.





كيفية معرفة نتائج الدبلومات الفنية

يمكن لأي طالب من طلاب الدبلومات الفنية معرفة نتيجته بشكل وذلك بواسطة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، البوابة الخاصة بالتعليم الفني بجميع أقسامه، الصناعي والتجاري والفندقي سواء ثلاث أو خمس سنوات، وسيوجد رابط خاص بإظهار النتائج، وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة، وهي كالتالي:





- الضغط على الرابط الخاص بالنتيجة واتباع جميع الخطوات المطلوبة ( اضغط هنا ).

- كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

- كتابة نوع المدرسة الفنية والمحافظة التابع لها، ثم الضغط على كلمة إظهار النتيجة.



