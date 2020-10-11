موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:01 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يُمثل رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة كبيرة داخل أروقة القلعة الحمراء بسبب عدم تلقي النادي الأحمر أي عرض رسمي لرحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من اهتمام عددًا من الأندية بضم اللاعب إلا أن عدم تلقي النادي الأهلي أي عرض رسمي لرحيل اللاعب يمثل أزمة داخل الأحمر لرغبة مسؤولي النادي في التخلص من اللاعب.

ويعد الجناح الأنجولي أقرب اللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي عقب نهاية الموسم، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه ولعدم تقديمه المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للأهلي في يناير ٢٠١٩.

ويرغب الأهلي في التخلص من جيرالدو ورحيله في الميركاتو الحالي لإفساح المجال أمام ضم عنصر أجنبي أخر للفريق الأحمر.

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