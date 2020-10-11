"عمل واحد لا يكفي".. 6 رسائل لـ السيسي عن مسلسل "الاختيار"

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خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم تسجيلي عن مسلسل "الاختيار" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.



كما كرمت الندوة التثقفية للقوات المسلحة التي كانت بعنوان "نصر اكتوبر رمز للبقاء والنماء" بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، أبطال مسلسل الاختيار المسلسل الذي جسد ملحمة البطل الشهيد أحمد المنسي .





ويجسد مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مسلسل الإختيار:



- قدم صورة رائعة، وحمل صدقا حقيقيا، ولم يقتصر الرسالة التى حملها على المصريين فقط.



- ما تم تقديمه فى الاختيار لم يكن به مبالغة، وكانت وقائع حقيقية رغم ما حملته من قسوة للمصريين، وهذا أمر ملفت للنظر.



- عمل واحد لن يكفي لتقديم تلك القضية. وصدق المسلسل لن يصل للمصريين فقط، وأنتم لم تبالغوا في تقديم الوقائع.



- فكرة المسلسل العظيمة وصلت للناس بسهولة ويسر وعمقت لديهم قيمة وعظمة الشهداء.



- لابد من تقديم نماذج أخري للإنجازات التى تحدث على أرض مصر للحفاظ على أرض مصر، كما طالب بنقل كفاح الشهداء لكل بيت مصري.



- نجاح تجسيد الشخصيات القاسية التى من خلالها الفنانين استطاعوا تجسيد الدور القاسي لإعداء الوطن.



وعلى جانب آخر، عبر أبطال مسلسل الاختيار الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي ونجح نجاحا كبيرا بسبب تعلق المشاهدين به طوال الشهر الكريم عن حبهم للرئيس، وقال الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار، "بنتكرم من أول يوم رمضان في الشارع ولكن اليوم التكريم عظيم ياريس، احنا بنحبك وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى أكتوبر.



كما قال الفنان أحمد العوضي الذي جسد الإرهابي هشام عشماوي، "سعادتي الحقيقة في الشارع هي إزاي كرهوا الشخصية الحقيقية الخائنة للوطن، والله أكبر على أعداء الوطن.. وكلنا بنحبك يا ريس".