البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في الختام .. وتوقعات جني أرباح خلال الجلسات القادمة

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، وتوقع خبراء أسواق المال ، أن يشهد السوق بعض من جنى الارباح على بعض الاسهم داخل الجلسة بعد اعتزال رئيس الوزراء عن افتتاح الجلسة و عدم الحديث عن طرح بنك القاهرة و ضبابية موقف هذا الطرح لدى إدارة البورصة متمثلة فى رئيسها الذى نفى وجود أى معلومات لدى البورصة عن موعد الطرح.









وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.





وبختام الجلسة ، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.