إيران تسجل 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد مع تأكيد وفاة 251 شخصا بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، في خبر لها اليوم الأحد، بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي بفيروس كورونا "كوفيد-19".

 

ونصحت الأطباء، بعزل رئيس منظمة الطاقة الذرية في المنزل للراحة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة في إيران، عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4392 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 488236.

 

كما سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 230 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 27888.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

 

 وأكدت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس الطاقة الذرية ايران

أخبار تهمك

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

منذ ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى أكثر من 12.6 ألف حالة وفاة

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيران تسجل 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن تسجيل 132 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بفيروس كورونا

إيران تعلن تسجيل 176 وفاة و2815 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

02:02 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»