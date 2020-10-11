لهذا السبب.. أمير كرارة يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:58 م
ولاء عبد الناصر
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حرص النجم أمير كرارة على تقديم الشكر للقوات المسلحة على اختياره فى مسلسل "الاختيار"، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه فى السباق الرمضاني الماضى.



وقال كرارة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، بحضور الرئيس السيسي: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير..أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى أن أقدم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت ".




وتابع "من أول يوم رمضان واحنا بنتكرم من كل الناس فى كل الشوارع بس النهاردة التكريم الكبير قدام شعبنا العظيم قدام قواتنا المسلحة وقدام سيادة رئيس الجمهورية.. شكرا وتحيا مصر".


يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

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