العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:46 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك "لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر منذ ساعتين و 55 دقيقة بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز منذ حوالي 4 ساعات إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي منذ ساعتين و 33 دقيقة إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي منذ ساعة و نصف بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى منذ حوالي 4 ساعات شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020" منذ يومين عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو منذ يوم "الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 5 ساعات موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي.. وأزمة تهدد رحيله منذ نصف ساعة مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور منذ يوم موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد منذ ساعتين مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز منذ حوالي 3 ساعات الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا منذ يوم خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات منذ حوالي 19 ساعة أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي منذ أقل من ساعتين