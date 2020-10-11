الإمارات تعلن تسجيل 1129 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، اليوم الأحد، 1,129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أجرت الصحة الإماراتية، 136,430 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 1,070 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الامارات وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.