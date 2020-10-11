نيقولا معوض يروج لفيلمه الجديد "ماكو"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان نيقولا معوض جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نيقولا بالصورة برفقة الفنانة بسمة من كواليس فيلمه الجديد 'ماكو'.

وعلق نيقولا علي الصورة وكتب : من تصوير ماكو الممتع جداً في وسط البحر في شهر ديسمبر.. الخطر بيقرب.. ماكو قريباً.

"ماكو" تدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وإن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.
الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.

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