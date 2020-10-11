بداخلها 170 ألفا.. حبس المتهمين بسرقة خزينة محل بالدقي

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس المتهمين بسرقة خزينة محل بداخلها مبلغ ١٧٠ ألف جنيه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بأنه حال مرور قوة أمنية برئاسة الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، تمكنوا من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم ويشرعًا في وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر، وتبين أنهم (عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، عاطل "مُقيمان بمحافظة المنيا"، سائق مُقيم بمحافظة القليوبية)، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، بمعرفة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات



