رمضان البرنس يحضر لأغنية "صاحب عمرى"

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يعيش المطرب رمضان البرنس في معسكر مغلق لتسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "صاحب عمرى" من كلمات محمد عزام وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز ومن المقرر تصويرها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب حيث يعقد جلسات عمل مع فريق التصوير من أجل الوصول إلى فكرة مختلفة وجديدة تقدم لأول مرة يفاجىء بها الجميع.

يذكر أن المطرب رمضان البرنس قدم مؤخرا عدد من الأغانى الناجحة والتي نالت اعجاب الجميع منها "صاحب سند" و"الصحاب يالا" و"ولاد حرام" و"فكرناهم جدعان".