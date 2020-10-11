٢٠٠٠ جنيه للدقيقة الإعلانية لعضو مجلس النواب فى ماسبيرو





اتفق قطاع التليفزيون مع القطاع الاقتصادى فى الهيئة الوطنية للإعلام على تقديم برنامج جديد يخص انتخابات مجلس النواب، ليتيح البرنامج مدة ما بين 15 إلى 30 دقيقة، للمرشح لعضوية مجلس النواب أن يعرض سيرته الذاتية وبرنامجه لدائرته وخطة عمله، على أن تكون قيمة الدقيقة ٢٠٠٠ جنيه، ويتم تجهيز استوديو حاليا بقطاع الأخبار، ومن المقرر أن يقدم هذا البرنامج عدد من المذيعين والمذيعات بعد موافقه القطاع الاقتصادى. وطلب القطاع الاقتصادى توفير كافة الإمكانات للعضو المرشح فى مجلس النواب، بداية من استقباله حتى تسليمه الـ CD الخاص بالحلقة التى صورها، وله الحرية فى إعادة بث الحلقة أو إذاعتها على شاشات أخرى بالتليفزيون، مقابل دفع القيمة الإعلانية للحلقة مرة أخرى.







