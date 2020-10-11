موسيماني يضع برنامج الأهلي قبل مواجهة الوداد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:08 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برنامج الفريق الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر المدرب الجنوب إفريقي خوض الأهلي تدريبات الفريق صباح غدٍ الاثنين عقب مواجهة بيراميدز ودون راحة، ثم يخوض الفريق مرانه يوم الثلاثاء في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحًا أيضًا.

وعقب مران الفريق الأحمر صباح الثلاثاء يتجمع اللاعبون في مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة الساعة ٣:٣٠ عصرًا على أن تصل إلى الدار البيضا الساعة ٧:٣٠ مساءًا.

وعقب وصول الفريق الأحمر إلى المغرب يحصل اللاعبون على راحة في هذا اليوم، ثم يقوم الفريق باستئناف التدريبات يوم الأربعاء وهو ثاني أيام وصوله إلى المغرب على أحذ الملاعب التي وقع عليها اختيار جهاز الكرة.

ويواصل الأهلي تدريباته على نفس الملعب يوم الخميس على أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءًا في نفس توقيت المباراة على الملعب الذي سيقام عليه اللقاء.



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