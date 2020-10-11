«المصريين الأحرار» فى انتظار صفر انتخابى جديد «مع عصام خليل»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
أسماء حسنين
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رئيس الحزب تسبب فى هروب القيادات وفشل فى دخول «القائمة الوطنية»

يدخل حزب «المصريين الأحرار»، فرع عصام خليل، انتخابات عام 2020 وهو فى موقف شديد الصعوبة، لتفتته وانكماشه، وبدلا من التخطيط لزيادة عدد مقاعده فى البرلمان أصبح مجرد استمرار الحزب يحتاج إلى معجزة.

كان المصريين الأحرار لديه خلال مجلس النواب المنتهية ولايته ٦٥ مقعدا، بينها ٨ مقاعد من قائمة «فى حب مصر» من بين ٢٣٠ مقعدا ترشح عليها الأعضاء، ولكنه فى هذه المرة وبعد سقوط جميع مرشحيه فى انتخابات مجلس الشيوخ، ليس لديه سوى 5 مرشحين فى انتخابات مجلس النواب، بعد خروج قائمة من أجل مصر خالية من اسم الحزب.

لم يعد لدى الحزب الذى أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد أبو حامد نائب يحمل نفس الجاذبية التى صاحبت ظهوره على الساحة السياسية إذ إن انقسام حزب بين جبهتين واحدة بقيادة عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب وجبهة محمود العلايلي، المدعومة من ساويرس كان بداية النهاية - إذ تقدم الأعضاء باستقالات جماعية كما تركه أعضاء البرلمان الممثلون له.

ثم بدأت الأحزاب تستقطب قادة الحزب فانضم علاء عابد إلى حزب مستقبل وطن وكذلك أيمن أبو العلا الذى ترشح على القائمة الوطنية، واتهم خليل بأنه السبب فى تدمير الحزب، وخروجه من البرلمان بالكامل كما هو متوقع.

فيما يقول قيادات سابقة فى الحزب إن خليل كان يريد تحقيق مكاسب من وراء الحزب والنواب، لكنه فشل كما نشبت بينه وبين رجال الأعمال من أعضاء الحزب خلافات حادة دفعتهم للخروج من الحزب إلى غيره ما أدى لتجفيف منابع التمويل وغلق عدد كبير من المقار، بجانب عجز الحزب عن الترويج لنفسه أو المشاركة فى أى استحقاق انتخابى بما يليق بانطلاقته القوية، خصوصا أن خليل فصل أعضاء الحزب الذين حاولوا الانضمام إلى القائمة الوطنية لخوض انتخابات الشيوخ، بزعم أن الحزب يستحق عددًا أكبر من المقاعد، ولم يتغير الوضع فى انتخابات النواب، إذ خرج المصريين الأحرار من القائمة الوطنية، وليس لديه سوى 4 مرشحين على المقاعد الفردية فى الهرم وسيناء والفيوم.

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