نرصد موقف مجموعة الجيزة من الصعود للقسم الثاني



فريق الدخان استطاع أن يحسم المباراة لصالحه، حيث سجل أحمد أمين (أوفا) ومصطفي سعد أهداف "الدخان" من تمريتي محمد مناع وعلاء عباس، ليقطع الفريق خطوة مهمة نحو الصعود للقسم الثاني بعد غياب استمر منذ موسم (2016-2017).



في المقابل، تمسك فريق المصرية للإتصالات بأمل الوصول للقسم الثاني بعد الفوز الذي تحقق على حساب فريق أكتوبر بهدفين دون رد جاء عن طريق محمد ياسر (زحلق) ومصطفي عبد الرسول في الشوط الثاني.



وأصبح رصيد الشرقية للدخان 62 نقطة، في المقابل رفع فريق المصرية للإتصالات رصيده إلى 59 نقطة، ويحتاج الدخان لتحقيق الفوز في مباراة أبو النمرس المقبلة من أجل الصعود للدوري، في المقابل ينتظر الإتصالات تعادل الدخان مع الفوز على جولدي لاقتناص بطاقة التأهل.



ويتبقى للفريقين جولتين فقط لا غير، حيث يتبقى للدخان مبارتان امام أبو النمرس ويختم مشواره بالدورى بملاقاة جينيس على ملعبه. بينما يتبقى للإتصالات مباراتين هامتين امام جولدى، ويختم مبارياته بملاقاة حلوان العام خارج الديار.



وفى حالة فوز الدخان وتعثر الإتصالات الأسبوع المقبل، يعلن رسميا تأهل الدخان لدورى القسم الثاني للموسم القادم.



وفى حالة فوز الإتصالات وفوز أو تعادل الدخان الأسبوع المقبل، يؤجل حسم الصعود إلى الجولة الأخيرة.

يذكر ان مواجهات الفريقين هذا الموسم، انتهت لمصلحة الإتصالات، حيث فاز فى اللقائين بهدف دون مقابل.



ويتصدر اللاعب أحمد أمين (اوفا) لاعب الدخان ترتيب الهدافين للقسم الثالث برصيد 22 هدف.



نتائج الجولة الـ24:





٦ أكتوبر 0-2 الإتصالات

حلوان العام 4-2 أبو النمرس

الدخان 3-0 القومي

البدرشين 2-2 المعادي

الصف 3-0 الصيد

بشتيل 2-1 العياط

جولدي 0-3 جينيس



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 62 نقطة

2- الإتصالات 59 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 43 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 32 نقطة

8- بشتيل 32 نقطة

9- الصف 31 نقطة

10- جينيس 25 نقطة

11- العياط 25 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- البدرشين 18 نقطة

14- الصيد 17 نقطة





حافظ فريق الشرقية للدخان على طريقه نحو الصعود لمسابقة القسم الثاني في الموسم الجديد بعد الفوز الذي تحقق على حساب فريق القومي بثلاث أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدخان" ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري الدرجة الثالثة عن منافسات المجموعة الخامسة.