عودة 90 % من إجمالي الرحلات الجوية الصينية في سبتمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
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أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شركة "فاريفلايت" مزود خدمة بيانات الطيران المدني التي تتخذ من الصين مقرا لها أن قطاع الطيران المدني الصيني واصل تعافيه في سبتمبر الماضي حيث شهدت المطارات عودة الرحلات الجوية لأكثر من 90% من الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن التقرير أن المطارات الصينية تعاملت مع إجمالي 375,300 رحلة جوية خارجية الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 86ر6% في المائة مقارنة بالعام السابق لكن بزيادة بـ 1.6% على أساس شهري.

ويظهر التقرير ارتفاع عدد الرحلات المحلية على أساس سنوي في سبتمبر الماضي في حين زاد عدد الرحلات الدولية بشكل طفيف مقارنة بشهر أغسطس الماضي. لافتا إلى أن مطار قوانجتشو باييون الدولي في مقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين سجل عدد رحلات خارجية أكثر من أي مطار صيني آخر الشهر الماضي.

وقالت الشركة في تقريرها إنه "ومع انتعاش الطلب على السفر في البلاد بعد السيطرة الفعالة على كورونا شهدت الصين حجم رحلات أكبر الشهر الماضي من أي دولة أخرى تلتها أمريكا وروسيا واليابان والهند".

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