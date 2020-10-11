دورات تدريبية لطلاب تربية حلوان للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

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نظمت كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية مجموعة من البرامج التدريبية لتدريب طلاب كلية التربية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وتأتي هذه الدورات التدريبية بموجب البروتوكول الموقع بين جامعة حلوان كلية التربية وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء القرار الصادر باشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كحد أدنى للتخرج لطلاب كلية التربية على أن يبدأ التنفيذ مع بداية العام الجامعي 20202021‪.



وتضمنت البرامج التدريبية التي عقدت فعالياتها مجموعة من الموضوعات حول فلسفة تعليم الكبار وكذلك طرق تعليم القراءة والكتابة للكبار، طرق تعليم الحساب للكبار من خلال تدريب مباشر بقاعات التدريب بالكلية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.



هذا وقد أسفرت فعاليات الدورات التدريبية عن قيام الطلاب بالتعاقد الحر لفتح فصول محو الأمية مع الإدارات التابعة لهيئة تعليم الكبار خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2020، وبالتعاون مع السادة منسقي الهيئة الموقرة المتواجدين بمقر مركز تعليم الكبار بكلية التربية حتى تاريخه.



وكانت كلية التربية جامعة حلوان قد أصدرت الدليل التعريفي لإلتحاق طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية حيث يعد المشروع هدفًا قوميًا تسعي الدولة إلى تنفيذه باستثمار طلاب الجامعات المصرية وذلك لازالة الغموض حول بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع من حيث الإجراءات والحوافز وكيفية الالتحاق بالمشروع وشروطه والفئة المستهدفة، وإعطاء فكرة مبسطة حول أهم القرارات المنظمة للمشروع، كذلك الهدف من مشاركة طلاب كلية التربية في المشروع وطبيعة المشاركة هل هي إجبارية أم اختيارية، والحوافز المقدمة للطالب المشارك في المشروع، وشروط سن المواطنين الأميين، وخطوات الالتحاق بالمشروع وكيفية التعاقد الحر للطلاب مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حتى حصول الدارسين الاميين على شهادة محو الأمية.



وأشار الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث يتيح لطلاب الجامعة فتح فصل محو أمية مع هيئة تعليم الكبار يضمن الطالب من خلاله الحصول على مكافأة مالية عن كل دارس ناجح، وتعد مشاركة طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية إجبارية كمتطلب للتخرج من الكلية ويشترط محو امية ٣ مواطنين.



وأوضح الاستاذ الدكتور احمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة الهدف من المشروع الذي يأتى إيمانًا من الجامعات المصرية بأهمية المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى.



