النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في العثور على جثة شخص بمايو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة التبين و15 مايو الجزئية اليوم الأحد، بتفريغ كاميرات المراقبة في العثور علي جثة شخص داخل شقة سكنية بمنطقة مايو، وإرسال تقرير بها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى مدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم،

وجارى فحص للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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