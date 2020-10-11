أول رد فعل من موسيماني بعد تجدد إصابة نجم الأهلي

تجددت شكوى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ألام في عضلة السمانة.





واشتكى مدافع الأهلي من تجدد إصابته في عضلة السمانة خلال التقسيمة التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على هامش مران الأمس وغادر بسببها التقسيمة.





وقام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز اليوم.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.











