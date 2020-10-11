"ليفت سلاب" تكلف شركة"جرانت ثورنتون " بدراسة القيمة العادلة لسهمها













أظهرت القوائم المالية لليفت سلاب مصر، خلال النصف الأول من 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 1558 بالمائة على أساس سنوي، متضاعفة بنحو 15 مرة عن الفترة المماثلة.

وحققت ليفت سلاب أرباحاً بلغت 3.79 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 228.6 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة قبل عام.

ورتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11370 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2959 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1035 نقطة.

علمت البورصة المصرية عن إعلان الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ، ليفت سلاب مصر، عن تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيدة، بسجل قيد شركات الاستشارات المالية المرخص لها، للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لسهم الشركة بغرض الاستحواذ على 85.255 % من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى.