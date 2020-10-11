الاختيار والممر.. أعمال فنية عرضت في ندوات الرئيس

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يهتم دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأعمال الفنية التي تقدم قيمة مجتمعية لمصر، لذا يشيد بها في الندوات التي يشارك فيها والمناسبات التي يظهر بها، وعلى رأس تلك الأعمال كان مسلسل الإختيار وفيلم الممر.



والممر فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.





الإختيار

خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم تسجيلي عن مسلسل "الاختيار" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.



كما كرمت الندوة التثقفية للقوات المسلحة التي كانت بعنوان "نصر اكتوبر رمز للبقاء والنماء" بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، أبطال مسلسل الاختيار المسلسل الذي جسد ملحمة البطل الشهيد أحمد المنسي .





ويجسد مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء.



الممر

والعام الماضي، شارك أبطال فيلم الممر في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين بعنوان إرادة وتحدي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووقتها، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر إلى أبطال فيلم الممر، مشيرًا إلى أن الفيلم يعكس الروح المصرية ويعبر عن كل شرائح المجتمع.



ووجه حديثه لأبطال الفيلم قائلا: "أنا بشكركم والحقيقة الفيلم كان رسالة جميلة جدًا للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك فى الفيلم يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين.. أداءكم الذى عبرتم به عن كل شرائح المجتمع المصرى فى الفيلم فى هذا الوقت وروحها تجاه بلادنا، وصلتوها لينا، والشباب اللى مشفش هذا وعاشه، أتصور أنه تأثر كثيرًا، لأنكم عيشتوهم هذه الفترة، كل المجموعة كان أداءها أكثر من رائع".





كما طالب الرئيس السيسي بتكرار التجربة كل 6 أشهر، مشيدا برسالة الفيلم، قائلا: "أتصور للمخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار كثيرًا وشفتو حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس، للدولة حالة الالتفاف على مصر، وإحنا محتاجين فى ظل اللى إحنا بنشوفه والتحديات التى نراها فى المنطقة ومحاولة سلب عقول وآمال شعوبنا أن يبقى فيه على الأقل كل 6 شهور فيلم يفكر الناس ويساعدها إنها تطمن أنها دولة وشعب صلب بتاريخه".

