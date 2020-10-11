كيفن دي بروين يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كشف البلجيكي كيفن دي بروين عن أنه بحاجة لمناقشة تجديد عقده مع مانشستر سيتي في أسرع وقت ممكن عشية مواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وهي المباراة الدولية الثانية من ثلاث في غضون أسبوع.





وقال دي بروين: "أنا سعيد في مانشستر وأنا منفتح على المفاوضات لكن حتى الآن لم أتحدث مع سيتي".





وقال اللاعب البلجيكي في مؤتمرصحفي: "ألعب بشكل متواصل بدون راحة لعامين، لكن لا أحد يستمع للاعبين".





وتعادلت بلجيكا 1-1 مع ساحل العاج يوم الخميس ثم ستخرج لمواجهة أيسلندا في دوري الأمم يوم الأربعاء قبل أن يعود دي بروين لخوض مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.





وقال دي بروين: "أشعر بالقلق في بعض الأحيان خاصة عندما أنظر إلى وضعي الشخصي، لقد اكتفيت بثمانية أو تسعة أيام راحة في الصيف ولم أستطع الذهاب في عطلة لأن زوجتي كانت حاملاً في ذلك الوقت لذا لم استمتع بعطلة ولو استمر الموسم بهذا الشكل فهذا يعني أنني ألعب لعامين بدون راحة".





وأضاف: "الأمر يؤثر عليك خاصة من الناحية الذهنية وأعتقد أن مثل الجميع يجب الحصول على عطلة للراحة والجسم بحاجة للتعافي.. أعلم أن الجميع يقولون ‭'‬أنت تكسب الكثير من المال ويجب عليك التعامل مع الأمر وهكذا تسير الأمور أتعامل مع الأمر لكن أرى الكثير من الإصابات المقبلة".



