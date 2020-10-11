فشل محاولة انتحار صاحب أقدم فرن في الجمالية بالدقهلية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أقدم صاحب أقدم فرن خبز بمدينة الجمالية في محافظة الدقهلية على محاولة التخلص من حياته من أعلى برج للاتصالات "الاسيلكي" فى ميدان مدينة الجمالية فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط شرطة الجمالية يفيد بمحاولة
ابراهيم خضيرة صاحب فرن بدائرة المركز على التخلص من حياته من أعلى برج للاتصالات فى ميدان المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وجارى محاولة احتواء الموقف، وتمكنوا من إقناعه في العدول عن موقفه ودراسة شكواه التي تتمثل في قيام حملة تموينية بغلق الفرن الخاص به دون سابق إنذار وقطع أكل عيشه، ومصدر رزقه


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