برلماني: الرئيس السيسي حريص على مصارحة الشعب في كافة القضايا

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قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات يأتي بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية،.مؤكدًا أن الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم وهو صادق مع الشعب



وأشار طلعت، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ما ذكره الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، يؤكد حرصه على المصارحة والمكاشفة مع شعبه، موضحا أن إصرار السيسي على طرح كافة القضايا أمام المواطنين رسالة طمأنة بأننا نسير في الطريق الصحيح.



وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا "مصر تسابق الزمن من أجل اللحاق بالدول العظمى، خصوصا بعدما شهدته من تراجع في السنوات الماضية، بسبب سياسات خاطئة في جميع الملفات، مشيرًا إلى أن وقوف المصريين خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة هو السبيل لتحقيق كل أحلامنا في المستقبل".





الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة



وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، تزامنا مع الاحتفال بمرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.



وحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.



وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة المصرية، على أهمية وعي المصريين في كافة المراحل، لمجابهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، متابعا "القضية اللي أن قلقان منها أننا نحافظ على بلدنا، وأننا ندافع عن قضيتنا، أن الدولة لديها خطط كافية لمشروعات وعمل لـ 50 سنة أخرى، داعيًا الله أن يعين الدولة وقيادتها على إنهاء تلك الخطط في أقل فترات زمنية للنهوض والنمو بالدولة المصرية".



كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة ستظل صامدة أمام أي تحد، ولن تتخاذل أبدا في أداء دورها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن أعداء مصر يحاولون زعزعة استقرارها من خلال شعبها، لأنهم يعرفون أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في قوة وصلابة شعبها، وأن التكاتف والصمود أمام قضايانا، هو ما يثير غضب المخربين، لافتا إلى أننا نريد التعمير والبناء وليس الهدم.



ووجه الرئيس السيسى تحية وتقدير للجيش المصرى الذى حارب فى 67 وتحمل الألم وقدم الدماء وحقق النصر، والجيش الآن يبذل جهدا كبيرا جدا فى محورين متوازيين لمواجهة التحديات التى يمكن أن تواجهنا من خلال الإرهاب وغيره، إلى جانب المساهمة مع الدولة فى التنمية.

