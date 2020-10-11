علي الطيب يحتفل بمرور 10 سنوات علي زفافه

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احتفل الفنان علي الطيب بمرور 10 سنوات حيث نشر صورة له برفقة زوجته من حفل زفافه ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب : زي النهاردة من عشر سنين كان كتب كتابنا كان يوم زحمة وصعب وتحدينا كل الظروف عشان هذه اللحظة المنتظرة تتم ، وتمت علي خير الحمد لله بعد طول انتظار بتيسير من ربنا وبإجتهادات من أصحابي اللي ثبتوا المأذون لغاية ما نوصل.



وتابع قوله : يارب العمر كله سوي يا حبيبتي وربنا يديمك عليا نعمة في حياتي ويخليكي ليا ولبناتنا يا حبيبتي الغالية.



يُشار أن آخر أعمال علي الطيب فيلم "الحارث"بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر، ويجسد أحمد الفيشاوى خلال الأحداث شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.



والجدير بالذكر أن على الطيب، شارك كضيف شرف في فيلم الغسالة، الذي تم عرضه في السينمات في الفترة السابقة من الشهر السابق، حيث شارك عدد من نجوم الفن في الفيلم منهم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي ومحمد سلام.