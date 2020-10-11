إصابة نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا





كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبه أشلي يونج بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التي سحبت منه خلال الساعات الماضية.





وذكر الإنتر في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إن عينة أشلي يونج جاءت إيجابية ، لينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في الإنتر.





وجاء في بيان النادي ما يلي: "يعلن نادي إنترناسيونالي أن اختبار آشلي يونغ إيجابي،، وذلك عقب الفحوصات التي تم إجراؤها في أبيانو غينتيلي".





وأضاف: "لاعب كرة القدم الإنجليزي، يتواجد بالفعل بالحجر الصحي في منزله".







