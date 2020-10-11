إصابة نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:28 م
انتر ميلان
انتر ميلان
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبه أشلي يونج بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التي سحبت منه خلال الساعات الماضية.

وذكر الإنتر في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إن عينة أشلي يونج جاءت إيجابية ، لينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في الإنتر.

وجاء في بيان النادي ما يلي: "يعلن نادي إنترناسيونالي أن اختبار آشلي يونغ إيجابي،، وذلك عقب الفحوصات التي تم إجراؤها في أبيانو غينتيلي".

وأضاف: "لاعب كرة القدم الإنجليزي، يتواجد بالفعل بالحجر الصحي في منزله".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة انتر ميلان اشلي يونج اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

منذ 43 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

منذ نصف ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»