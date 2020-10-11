فيروس كورونا يضرب إنتر ميلان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:36 م
يونج
يونج
وكالات
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسمياً إصابة لاعبه آشلي يونج بفيروس كورونا، عقب الاختبارات التي خضع لها اللاعب.

 

أصدر الإنتر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله عن إيجابية حالة اللاعب الإنجليزي، لينضم إلى قائمة المصابين بكورونا في الإنتر.

 

وجاء في بيان النادي ما يلي: "يعلن نادي إنترناسيونالي أن اختبار آشلي يونج إيجابي،، وذلك عقب الفحوصات التي تم إجراؤها في أبيانو جينتيلي.. لاعب كرة القدم الإنجليزي، يتواجد بالفعل بالحجر الصحي في منزله".

 

ولم يكن يونج المصاب الوحيد بكورونا، حيث تم الإعلان من قبل عن إصابة الثنائي روبيرتو جاليارديني، ورادجا ناينجولان بالفيروس كما تم الإعلان عن إصابة باستوني عندما كان بمعسكر منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً في إيسلندا.

 

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