تعرّف على موعد مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الصعيد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يقام في الثالثة من عصر الإثنين، مباريات الجولة الأخيرة، للموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني، لحسم صراع التأهل للدوري الممتاز.، حيث ينافس على الصعود 3 فرق وهم البنك الأهلي والالومنيوم وبنى سويف.

ويستعرض ""الفجر الرياضي" مباريات الجولة الختامية :

1- بترول أسيوط مع البنك الأهلي

تتجه الأنظار صوب ملعب بترول أسيوط، الذس سيحتضن مواجهة مرتقبة، بين البترول والبنك الأهلي،

ويسعى فريق البنك الأهلي إلى الفوز للصعود دون النظر إلى نتائج الآخرين، حيث يدخل اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 43 نقطة بعد فوزه على فريق بنى سويف بهدفين نظيفين سجلها عمرو عزت من ضربة جزاء و محمود جمعه، بينما فريق البترول في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد تعادله مع التليفونات بهدف لمثله .

وكان فريق البنك الأهلي فاز بهدفين دون رد في الدور الأول سجلها عمرو عزت وعلى صابر.

2-سوهاج مع الألومنيوم

يلتقي سوهاج بقيادة أحمد خلف مع فريق الالومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، الذي يبحث عن تعثر البنك أمام البترول.

يدخل سوهاج اللقاء في المركز السابع برصيد 27 نقطة، بينما الألومنيوم وصيف المجموعة برصيد 42 نقطة بعد فوزه على فريق ديروط باربعه أهداف مقابل هدفين .

وحقق فريق الألومنيوم الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، سجل سمير فوزى وكيرس ماهر هدفين الألومنيوم ومحمد ناجح هدف سوهاج.

3- بنى سويف مع طهطا

يلعب بنى سويف بقيادة أيمن جاب مع فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم ، ويدخل الفريق السويفي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ، بينما فريق طهطا في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وفاز فريق بنى سويف بهدفين نظيفين سجلها مصطفى بليه وكريم أشرف في الدور الأول.

4- المنيا مع شبان قنا

يلتقي فريق المنيا بقيادة شديد قناوي الذي يسعى للفوز للبقاء مع فريق شبان قنا الحصان الاسود بقيادة كمال الزين.

يدخل فريق المنيا اللقاء بالمركز السادس برصيد 29 نقطة بعد فوزه على فريق طهطا برباعية مقابل هدفين سجلها بدوى عاشور وعلى دياب وحسام حسن ومحمد سماره، بينما فريق قنا في المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد فوزه على فريق سوهاج بهدف أحمد حمودي.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل عمرو عثمان للمنيا وأحمد حمودي للشبان.

5- الإعلاميين مع التليفونات


يستضيف فريق الإعلاميين بقيادة أحمد أبو علي نظيره فريق تليفونات بني سويف بقيادة أبو العينين شحاتة، ويحتل الأول، المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما فريق التليفونات بالمركز الثامن برصيد 27 نقطة .

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل حسام الدين عادل هدف الإعلاميين ومحمد عبده هدف التليفونات.

6- ديروط مع الفيوم

يلتقي فريق ديروط بقيادة ياسر عبد العليم مع فريق الفيوم، في لقاء تحصيل حاصل، وشهد لقاء الذهاب فوز الفيوم بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجلهم أحمد عبد الباقي وادهم حسن وكريم الشافعي وعمرو الفيومى، بينما أحرز حماده زيدان وطارق فضل هدفي ديروط.

ترتيب المجموعه الأولى

1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بني سويف 41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- بترول أسيوط 32 نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7- سوهاج 27 نقطة
8- التليفونات 27 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة

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