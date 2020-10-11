ضبط وإحضار لـ"المتهم" بالشروع في قتل سائق توكتوك وسرقته بأوسيم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالشروع في قتل سائق توك توك بالاشتراك مع آخر، هارب، وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، كما طلب للاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث السير، لسماع أقولهما حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

وكان استدرج عاطلان، سائق توك توك، لسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على أحدهما بعد تمكن الثاني من الهرب، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من الأهالي، بشروع عاطلين في سرقة توك توك بالإكراه، ووقوع حادث سير.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن عاطلين استدرجا سائق توك توك لتوصيلهما إلى الزراعات بنطاق المركز، وأثناء سيرهما بالطريق شرعا في سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، ولدى مقاومته ومحاولته الدفاع عن نفسه، ضربه أحدهما بسلاح أبيض محدثًا إصابته بيده.

وبينت التحريات أن سائق التوك توك، هرب منهما مستنجدا بالأهالي، وحال هروبه شاهده شقيقان يستقلان دراجة نارية، أحدهما عمره 60 سنة، والآخر 50 سنة، ولدى اقترابه منهما ارتبك قائد الدراجة النارية الستيني العمر، ما أسفر عن انقلابه، وتجمع الأهالي.

وواصلت التحريات أن قائد الدراجة النارية أصيب بغيبوبة، فيما أصيب شقيقه بكسر بذراعه، وجرى نقلهما إلى المستشفى، بواسطة الأهالي، الذين لاحقوا العاطلين اللذان سرقا التوك توك، وتمكنوا من ضبط أحدهما وبحوزته مركبة التوك توك، فيما تمكن الآخر من الهرب.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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