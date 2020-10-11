الجيزة تتصدر.. حصيلة المدارس التي تدخل الخدمة في المحافظات للعام الدراسي الجديد

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تشهد المحافظات المصرية، اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الأبنية التعليمية، التي تساعد على التنمية، حيث أسست عشرات المدارس التي تدخل الخدمة للعام الدراسي الجديد، لتخفيف الكثافة الطلابية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المدارس الجديدة التي تدخل حيز الخدمة للعام الدراسي الجديد في المحافظات.



68 مدرسة في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالي 1287 فصلا دراسيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.



24 مدرسة في الإسكندرية

كما تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، ب 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة منها 3 مدارس ببشاير الخير "القبارى".



37 في القليوبية

بينما جاء إجمالي المدارس التي تم استلامها وتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد العام الجارى في القليوبية، بلغ 37 مشروع ما بين إنشاء جديد وتوسعات تمت بالمدارس، بإجمالى تكلفة بلغت 176 مليون و653 ألف جنيه.



56 مدرسة في سوهاج

وشهدت محافظة سوهاج، دخول 56 مدرسة الخدمة بإجمالي 819 فصلا دراسيًا وجملة المرافق بها والتي تم توصيلها فعليًا 31 مليونا 600 ألف جنيه.



24 مدرسة في البحيرة

وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن دخول 24 مدرسة جديدة وإحلال كلى وجزئي تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه بمختلف مراكز المحافظة لتشهد بداية العام الدراسي الجديد 2020 2021، مشيرًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء 151 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و34 مليون جنيه.



وتتنوع المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، بين مدارس جديدة ومدارس دخلت الخدمة جزئيا، وجرى استكمال الأعمال بها، ومدارس شهدت تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية، ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرا إلى أنّ العام الحالي يشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة، في إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى.



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظات الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني، لتوفير أراض لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، ومساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.