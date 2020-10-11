"طب عين شمس" ترحب بالطلاب الجدد

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب وبحضور كلًا من الدكتور هبة الله مسعود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث قامت كلية الطب بالترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠.

واستهل أ.د. اشرف عمر عميد الكلية كلمته بالترحيب بالطلاب الجدد وأثني علي تفوقهم وتحقيق حلمهم بالانضمام إلي كلية عريقة من كليات جامعة عين شمس ألا وهي كلية الطب ذات التصنيف العالمي. وقدم سيادته شرحا لتاريخ كلية الطب كما أبرز دور السيد عبد الرحيم الدمرداش الذي تبرع بالأرض التي أقيمت عليها مستشفي الجراحة عام ١٩٢٨ وانشئت الكلية سنة ١٩٥٠ وكان شرطه الوحيد علاج المرضى مجانا علي اختلاف دياناتهم وجنسياتهم.



كما اوضحت أ. د هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعض التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد ومنها تكوين مجموعات من الطلاب قوام المجموعة ١٥ طالب وطالبة يشرف عليهم استاذ اكاديميا وعلميًا.



فيما هنأت أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد علي اختيارهم لكلية الطب خاصة مع التحديات والصعوبات التي يواجهها الدارسون واختيارهم لمهنة انسانية تتعامل مع آلام واسرار المرضى.



كما أوضح أ. د. أسامة منصور وكيل الدراسات العليا والبحوث بعض الحقائق عن مجال الطب وانه قائم علي البحث العلمي والتحديث المستمر لذا ترحب الكلية وقيادتها بالافكار والابتكارات والحلول التي يمكن ان يقدمها ويشارك فيها الطلاب والتي من شأنها ان تقدم تفوقًا جديدًا لكلية الطب.

وتمني الجميع عامًا دراسيًا قويًا ومثمرًا لطلاب كلية الطب جامعة عين شمس.