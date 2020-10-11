إيران تعلن إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية بفيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، في خبر لها اليوم الأحد، بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي بفيروس كورونا "كوفيد-19".

                                  

ونصحت الأطباء، بعزل رئيس منظمة الطاقة الذرية في المنزل للراحة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة في إيران، عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4392 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 488236.

 

كما سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 230 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 27888.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

 

 وأكدت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

 

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