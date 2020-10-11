الألومنيوم يواجه سوهاج في لقاء مصيري بالقسم الثاني

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تتجه أنظار جماهير الكرة بنجع حمادي، في الثالثة من عصر غدا الإثنين، صوب استاد نادي سوهاج الرياضى، الذي يستضيف اللقاء المصيري بين نادي الألومنيوم ونادي سوهاج. 

يحتل فريق نادي الألومنيوم المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد42 نقطة، بفرق نقطة واحدة عن المتصدر فريق البنك الأهلي. الذي يواجه فريق بترول أسيوط في التوقيت.

ويسعي فريق نادي الألومنيوم الي تحقيق الفوز والوصول للنقطة 45 لينتظر نتيجة مباراة بترول أسيوط أمام البنك الأهلي، أملا في تعثر الاخير وحسم صعوده للدوري الممتاز.

وعلى الجانب الاخر يسعى فريق سوهاج بقيادة احمد خلف المدير الفني للفريق الي تحقيق الفوز من أجل البقاء فى المنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثالث حال تنفيذ دورى المحترفين الموسم المقبل.

ذكر ان نتيجة الدور الأول بين فريق الالومنيوم أمام سوهاج انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف أحرز للألومنيوم كل من سمير فوزى وكيرلس وماهر ولسوهاج محمد ناجح .

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بني سويف 41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- البترول 32 نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7- سوهاج 27 نقطة
8- التليفونات 27 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة

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