"نقاط هامة خاصة بالنشر العلمي الدولي".. ورشة عمل بجامعة حلوان

عقدت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل عبر تطبيق زووم عن أساسيات النشر العلمي الدولي مخصصة للباحثين والمهتمين بالنشر العلمي، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتنمية أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال البحث العلمي، يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





حاضر في ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد القصاص مستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، وعضو المجلس العلمي النوعي للأبحاث الطبية بأكاديمية البحث العلمي.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية أن وحدة دعم البحث العلمي تنظم سلسلة من ورش العمل من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، وتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم في بناء كوادر بحثية متميزة تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم في رفع التصنيف الدولي بجامعة حلوان.





وذكر الأستاذ الدكتور محمد القصاص خلال ورشة العمل، أن اساسيات البحث العلمى تشمل الأمانة العلمية والتوثيق العلمي والابتكار، حيث يعد البحث العلمي أهم المصادر الأساسية لفهم العالم المحيط حيث يهدف بشكل اساسي الى اجراء الدراسات المبتكرة للكشف عن الحقائق.





كما تضمنت ورشة العمل مناقشة أخلاقيات البحث العلمي حيث تقتضي احترام حقوق الاخرين وارائهم ويجب تبنى العمل الايجابى وتجنب الضرر، ولابد من أخذ الموافقات المستنيرة والموافقة من لجنة الأخلاقيات البحثية لكي يتم قبول البحث، وتناولت ورشة العمل مهام ومسئوليات المؤلف ولماذا اختار هذا العمل العلمي، حيث يجب تقديم البيانات الأصلية المرتبطة بالورقة البحثية.





وتطرقت ورشة العمل إلي الحديث عن ترتيب المؤلفين علي البحث والذي يتم بناءً علي قياس الوزن النوعي للمساهمة في البحث، وفي حالة وجود عدد كبير من الباحثين يتم ترتيبهم أبجديا، ودائمًا ما يكون المؤلف الأول هو الشخص الذى غالبا ساهم بشكل أكبر فى فكرة البحث، ولابد كذلك من الاتفاق على ترتيب المؤلفين قبل البدء فى عمل الورقة البحثية.





كما ناقشت ورشة العمل كيفية الحفاظ على فرصة البحث في النشر وذلك من خلال أختيار سؤال بحثي قوي وأن تكون فكرة البحث جديدة وهامة ومترابطة مع بعضها، ولابد من الإبداع في اختيار الأفكار البحثية، وأن يقدم البحث حل لمشكلة قائمة، وهل البحث قابل للتحقيق، وهل يتوافر التمويل اللازم له.





كما أوضحت أهمية قراءة دليل وشروط المجلة قبل البدء فى تجهيز الورقة البحثية للنشر، وتم كذلك التدريب على كيفية عمل حساب على محركات البحث للابحاث العلمية وقواعد البيانات ومنها Scopus، Orcid، ، publons، web of science، google scholar





وتضمنت ايضا مناقشة برمجيات كتابة وتبويب المراجع العلمية، والتعرف على أنواع وتصنيفات المصادر العلمية، والتعرف على البرمجيات المتاحة لتنظيم وتوثيق المراجع، وعند النشر بالمجلات الدولية لابد من الاستعانة ببرامج تصحيح الكتابة، أو الاستعانة بخدمات التدقيق اللغوي.





وتم التعرف على معايير التفاضل بين المجلات والباحثين، ومعيار قوة الأبحاث ومعامل التأثير للمجلات.





وفي ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش والرد على جميع استفسارات المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ٥٨٤ باحثا وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية والعربية.



