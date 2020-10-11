ليلي علوي تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة ليلي علوي علي تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر.



ونشرت فيديو لها أثناء حضورها أحد حفلاته ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : ديما مجمعنا في حفلاتك ومفكرنا بأحلي الذكريات اللي فاكرينها علي أغانيك.. كل سنة طيب يا هضبة وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد.



والجدير ذكره أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "بلدنا يا حلوة"، هي أغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.