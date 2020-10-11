بإطلالة ناعمة.. نوال الزغبي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، اعتمدت فيها على مكياج خفيف وشعر منسدل طويل.

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

أخبار تهمك

إنبي يتلقى صدمة جديدة بعد عودة "شريف" للأهلي

منذ ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار جديد

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 17 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ يوم

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. الاتحاد السكندري يخطف هدف الإسماعيلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يوم

بيتسو موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

10:01 ص

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»